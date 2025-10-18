Lotería Fiscal: hasta este 23 de octubre puede ingresar sus sobre en las urnas de la DGI

Todos los ciudadanos interesados en participar en la Lotería Fiscal podrán ingresar sus sobres con las cinco facturas participantes en las urnas ubicadas en los centros comerciales hasta el jueves 23 de octubre, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

El segundo sorteo de la lotería se llevará a cabo el jueves 30 de octubre. Para participar, los contribuyentes deben asegurarse de que el sobre esté debidamente identificado con sus datos, a fin de poder ser seleccionados como ganadores.

Lotería fiscal: ¿Dónde están las urnas para ingresar los sobres?

Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI). Albrook Mall Los Andes Mall Town Center Westland Mall Altaplaza Mall Santiago Mall - Veraguas Megamall - Panamá Este Atrio Costa del Este Colón 2000 - Colón Chiriquí Mall - Chiriquí Plaza Terronal - Chiriquí Federal Mall - Chiriquí Centro Comercial de Los Pueblos Balboa Boutiques

Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: