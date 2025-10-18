Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 18:15

MIDA inspecciona importación de 40 reptiles provenientes de Argentina

El MIDA destacó que la verificación de este tipo de importaciones permite mantener un control sobre el ingreso de fauna al país.

MIDA
Ana Canto
Por Ana Canto

Una importación de 40 reptiles de la especie Tegus, procedentes de Argentina, fue inspeccionada por personal técnico de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), quienes realizaron la revisión documental correspondiente para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa zoosanitaria vigente, garantizando así que los ejemplares ingresen bajo condiciones seguras y controladas.

“Los reptiles fueron retenidos en cuarentena preventiva por un periodo de 10 días, conforme a los protocolos establecidos según la especie, en un recinto debidamente aprobado por la Dirección Nacional de Salud Animal”, detalla la entidad.

El MIDA explicó que, culminado el periodo de cuarentena y una vez se confirme que los animales se encuentran en óptimas condiciones y libres de cualquier riesgo sanitario, se procederá con la evaluación sanitaria y la emisión del acta de liberación.

Asimismo, el MIDA destacó que la verificación de este tipo de importaciones permite mantener un control riguroso sobre el ingreso de fauna al territorio nacional, asegurando que toda actividad comercial y de manejo animal se realice bajo prácticas responsables y dentro del marco regulatorio que protege la sanidad del país.

