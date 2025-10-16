Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2025 - 14:51

MIDA capacita a productores de Veraguas en manejo y sanidad apícola

Productores y técnicos del MIDA en Veraguas participaron en un seminario práctico sobre apicultura, enfocado en el manejo de colmenas.

Productores y técnicos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la provincia de Veraguas participaron en un seminario práctico de actualización sobre proyectos apícolas, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en el manejo de colmenas y mejorar la productividad del sector.

Durante la jornada, los participantes recibieron capacitación sobre técnicas de división y reproducción de reinas, alimentación y sanidad apícola, elementos esenciales para garantizar una producción sostenible y de calidad.

Objetivo del seminario práctico sobre apicultura del MIDA

El seminario se desarrolló en la finca Rancho Escondido y en el apiario Mi Sueño, propiedad de los productores Eddy Quintero y Belkis Díaz, ubicados en el corregimiento de Llano El Nance, distrito de Atalaya.

"Reafirmamos nuestro compromiso con los apicultores, impulsando la apicultura como una actividad rentable, competitiva y sostenible", señaló César Rodríguez, de la Coordinación de Ganadería del MIDA en Veraguas, quien agregó que estas jornadas de capacitación se replicarán en otras fincas de la región.

Estas acciones forman parte del esfuerzo del MIDA por fortalecer la cadena apícola nacional, diversificar la producción agropecuaria y promover prácticas amigables con el medio ambiente.

