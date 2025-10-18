Más de 500 unidades de la Policía Nacional resguardan peregrinación del Cristo Negro de Portobelo 2025

Más de 500 unidades de la Policía Nacional participan en el Operativo de Seguridad “Cristo Negro de Portobelo 2025”, con motivo de la conmemoración de esta festividad religiosa en la provincia de Colón.

El despliegue busca garantizar la seguridad y el orden durante la celebración, preservando la vida, la honra y los bienes de los miles de peregrinos nacionales y extranjeros que cada año acuden a las festividades del 21 de octubre en el distrito de Portobelo.