Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2025 - 15:25

Más de 500 unidades de la Policía Nacional resguardan peregrinación del Cristo Negro de Portobelo 2025

El despliegue de unidades de la Policía Nacional busca garantizar la seguridad de los miles de peregrinos nacionales y extranjeros.

Unidades de la Policía Nacional resguardan peregrinación del Cristo Negro de Portobelo 2025.

Unidades de la Policía Nacional resguardan peregrinación del Cristo Negro de Portobelo 2025.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 500 unidades de la Policía Nacional participan en el Operativo de Seguridad “Cristo Negro de Portobelo 2025”, con motivo de la conmemoración de esta festividad religiosa en la provincia de Colón.

El despliegue busca garantizar la seguridad y el orden durante la celebración, preservando la vida, la honra y los bienes de los miles de peregrinos nacionales y extranjeros que cada año acuden a las festividades del 21 de octubre en el distrito de Portobelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1979609504573694066&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Policía Nacional recupera 600 sacos de carbón valorados en más de 15 mil dólares

Policía Nacional gradúa a 37 nuevos licenciados en Administración Policial

Desmantelan red de extorsionadores en Panamá y Panamá Oeste con 10 detenidos

Recomendadas

Más Noticias