IFARHU inicia pago de becas 2025 el 20 de octubre en Panamá Centro

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que a partir del 20 de octubre iniciará la entrega de cheques correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en la región de Panamá Centro.
En esta primera jornada serán 71,584 estudiantes beneficiados, con una inversión total de B/.14,040,615.00, según informó la entidad.
¿Qué programas abarca el pago del IFARHU?
Las becas y asistencias abarcan a estudiantes de Básica, Premedia y Media que forman parte de los siguientes programas:
- Concurso General
- Puesto Distinguido
- Asistencia Económica Educativa
- Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
- Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
- Asistencia Económica para Deportes
- Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales
Requisitos para retirar el pago
El IFARHU recordó a los beneficiarios que para recibir el pago deberán presentar los siguientes requisitos obligatorios:
- Recibo de entrega de documentos.
- Boletín completo 2024 original con sello fresco.
- Recibo de matrícula 2025.
- Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante.
Solo podrá ingresar al centro de atención la persona que realizará el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.
¿Podrá un tercero retirar el pago del IFARHU?
En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a una persona autorizada con los siguientes documentos:
1. Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada, todas nítidas y vigentes.
2. Nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de quien retira el pago (no se aceptan copias ni fotografías).
El IFARHU reiteró su compromiso con el impulso de la educación y el apoyo a las familias panameñas a través de los distintos programas de becas y asistencias económicas a nivel nacional.