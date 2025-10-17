Panamá Nacionales -  17 de octubre de 2025 - 22:39

IFARHU inicia pago de becas 2025 el 20 de octubre en Panamá Centro

El IFARHU pagará desde el 20 de octubre las becas 2025 en Panamá Centro. Más de 71 mil estudiantes serán beneficiados con B/.14 millones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que a partir del 20 de octubre iniciará la entrega de cheques correspondiente al primer pago de Becas y Asistencias Económicas 2025 en la región de Panamá Centro.

En esta primera jornada serán 71,584 estudiantes beneficiados, con una inversión total de B/.14,040,615.00, según informó la entidad.

¿Qué programas abarca el pago del IFARHU?

Las becas y asistencias abarcan a estudiantes de Básica, Premedia y Media que forman parte de los siguientes programas:

  • Concurso General
  • Puesto Distinguido
  • Asistencia Económica Educativa
  • Asistencia Económica para estudiantes con discapacidad
  • Asistencia Económica para Erradicación del Trabajo Infantil
  • Asistencia Económica para Deportes
  • Asistencia Económica para Eventos Académicos y Culturales

Requisitos para retirar el pago

El IFARHU recordó a los beneficiarios que para recibir el pago deberán presentar los siguientes requisitos obligatorios:

  • Recibo de entrega de documentos.
  • Boletín completo 2024 original con sello fresco.
  • Recibo de matrícula 2025.
  • Cédula vigente en original del representante legal y del estudiante.

Solo podrá ingresar al centro de atención la persona que realizará el cobro; no es necesaria la presencia del estudiante.

¿Podrá un tercero retirar el pago del IFARHU?

En caso de que el representante legal no pueda asistir, deberá enviar a una persona autorizada con los siguientes documentos:

1. Copia de cédula (ambas caras) del representante legal, del estudiante y de la persona autorizada, todas nítidas y vigentes.

2. Nota de autorización firmada a mano por el representante legal, indicando el nombre y número de cédula de quien retira el pago (no se aceptan copias ni fotografías).

El IFARHU reiteró su compromiso con el impulso de la educación y el apoyo a las familias panameñas a través de los distintos programas de becas y asistencias económicas a nivel nacional.

