Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 17:06

IFARHU: pagos del PASE-U continuarán el 20 de octubre en nuevas provincias

El IFARHU avanza con el pago del programa PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé, cumpliendo así con el segundo desembolso correspondiente al año 2025.

Pagos del PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) avanza con el pago del programa PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé, a partir del lunes 20 de octubre, beneficiando a miles de estudiantes de primaria, premedia y media.

PASE-U 2025: Pagos en Chiriquí y Coclé desde el 20 de octubre

Chiriquí

  • Distrito de Barú: Progreso, Rodolfo Aguilar y Baco.
  • Distrito de Renacimiento: Río Sereno, Santa Clara, Montelirio, Breñón, Cañas Gordas, Dominical y Caisán.
  • Distrito de David

Coclé

  • Distrito de Olá: El Copé, El Palmar, El Picacho, La Pava y Olá.
  • Distrito de Penonomé: Penonomé centro.
PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
