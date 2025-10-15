IFARHU inicia segundo pago de becas universitarias correspondientes al año 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que, a partir de la fecha, se está realizando el segundo pago de becas a estudiantes universitarios a través del sistema ACH (depósito bancario), correspondiente al año 2025.

En un comunicado oficial, la entidad exhortó a los beneficiarios que no hayan recibido su depósito en los próximos días a acercarse a la oficina regional o provincial más cercana para consultar, actualizar o entregar su documentación bancaria.

IFARHU realiza segundo pago de becas universitarias 2025

"Se exhorta a los beneficiarios que no hayan recibido su pago en los próximos días acercarse a la oficina regional o provincial, con el fin de consultar, actualizar o entregar su documentación bancaria", señaló el IFARHU.

El programa de becas busca apoyar la continuidad educativa de miles de estudiantes universitarios en todo el país, facilitando los recursos necesarios para su formación académica.

El IFARHU reiteró su compromiso con la transparencia y puntualidad en el desembolso de los pagos, recordando que los estudiantes deben mantener actualizada su información bancaria para evitar retrasos en futuras transferencias.