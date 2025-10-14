Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 12:43

Tribunal confirma medidas cautelares contra exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses

El exdirector del IFARHU se negó a participar en una diligencia de captación de datos el pasado 23 de septiembre, según el Ministerio Público.

TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

A solicitud de los fiscales del Ministerio Público, la tarde de este lunes 13 de octubre se llevó a cabo una audiencia de apelación contra las medidas cautelares de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse al IFARHU, decretadas contra el exdirector Bernardo Meneses.

La fiscalía argumentó que Meneses se negó a participar en una diligencia de captación de datos el pasado 23 de septiembre y cuestionó que el exdirector no estuviera cumpliendo con las medidas cautelares impuestas. Por su parte, la defensa del exfuncionario indicó que no acudieron a dicha diligencia por motivos personales, los cuales fueron notificados previamente.

Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó que se mantendrán las medidas cautelares. Sin embargo, Meneses continúa bajo detención preventiva por el caso de enriquecimiento injustificado.

