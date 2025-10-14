Tribunal confirma medidas cautelares contra exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses.

A solicitud de los fiscales del Ministerio Público, la tarde de este lunes 13 de octubre se llevó a cabo una audiencia de apelación contra las medidas cautelares de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse al IFARHU, decretadas contra el exdirector Bernardo Meneses.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó que se mantendrán las medidas cautelares. Sin embargo, Meneses continúa bajo detención preventiva por el caso de enriquecimiento injustificado.