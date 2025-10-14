Tribunal confirma medidas cautelares contra exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses. TReporta

Por Ana Canto A solicitud de los fiscales del Ministerio Público, la tarde de este lunes 13 de octubre se llevó a cabo una audiencia de apelación contra las medidas cautelares de reporte periódico, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse al IFARHU, decretadas contra el exdirector Bernardo Meneses.

La fiscalía argumentó que Meneses se negó a participar en una diligencia de captación de datos el pasado 23 de septiembre y cuestionó que el exdirector no estuviera cumpliendo con las medidas cautelares impuestas. Por su parte, la defensa del exfuncionario indicó que no acudieron a dicha diligencia por motivos personales, los cuales fueron notificados previamente.

