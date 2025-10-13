Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 07:57

Jubilados y pensionados 2025: ¿Cuánto recibirán por el bono permanente y el bono navideño?

En diciembre 2025, jubilados y pensionados recibirán el bono permanente de B/.40 y el bono navideño de hasta B/.100.

Bono a jubilados y pensionados 2025

Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, siendo el bono permanente financiad por el Tesoro Nacional, según lo establece la Ley 438.

En total, más de 380 mil jubilados y pensionados recibirán ambos pagos durante el mes de diciembre de 2025, como parte del esfuerzo del Gobierno Nacional por reconocer la trayectoria y el aporte de los adultos mayores del país.

Detalles de los bonos a jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados

Bono permanente

  • Monto: B/.40.00
  • Beneficiarios: Todos los jubilados y pensionados

Bono navideño

  • B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43
  • B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, representando un desembolso de B/.5,985,300.00

De acuerdo con la CSS, la entidad actúa únicamente como ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de transferir los recursos necesarios para garantizar el pago oportuno de estos bonos.

