Jubilados y pensionados 2025: ¿Cuánto recibirán por el bono permanente y el bono navideño?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, siendo el bono permanente financiad por el Tesoro Nacional, según lo establece la Ley 438.

En total, más de 380 mil jubilados y pensionados recibirán ambos pagos durante el mes de diciembre de 2025, como parte del esfuerzo del Gobierno Nacional por reconocer la trayectoria y el aporte de los adultos mayores del país.

Detalles de los bonos a jubilados y pensionados

Jubilados y pensionados TReporta

Bono permanente

Monto: B/.40.00

Beneficiarios: Todos los jubilados y pensionados

Bono navideño

B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43

B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, representando un desembolso de B/.5,985,300.00

De acuerdo con la CSS, la entidad actúa únicamente como ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de transferir los recursos necesarios para garantizar el pago oportuno de estos bonos.