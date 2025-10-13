Consorcio Cuarto Puente advierte a conductores sobre trabajos en Cerro Sosa.

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal anunció que continúan los trabajos constructivos en la zona del Cerro Sosa, como parte del desarrollo del proyecto. Ante esto, se recomienda evitar estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara.
Comunicado del Consorcio Panamá Cuarto Puente pic.twitter.com/9Nr0MkzT4a— Consorcio Panamá Cuarto Puente (@CPCP_Oficial) October 13, 2025