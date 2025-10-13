Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 09:55

Consorcio Cuarto Puente advierte a conductores sobre trabajos en Cerro Sosa

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal recomendó a conductores evitar estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Consorcio Cuarto Puente sobre el Canal anunció que continúan los trabajos constructivos en la zona del Cerro Sosa, como parte del desarrollo del proyecto. Ante esto, se recomienda evitar estacionar vehículos sobre la avenida Emanuel Vergara.

Esta medida busca resguardar la seguridad de los conductores que suelen estacionar sus autos en dicha área, la cual está sujeta a potenciales deslaves, desprendimiento de material rocoso y otros riesgos asociados a las labores de construcción.

