Realizan encuesta nacional sobre uso de cannabis medicinal en Panamá

La Federación Nacional de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas anunció el inicio de una encuesta nacional con el objetivo de conocer cuántas personas en Panamá utilizan o requieren cannabis medicinal para tratar distintas condiciones de salud.

De acuerdo con la Federación, la recopilación de estos datos será clave para la correcta implementación y entrega del medicamento, en cumplimiento con la Ley 242 de 2021, que regula el uso del cannabis medicinal y sus derivados en el país.

Los resultados de la encuesta serán entregados al Ministerio de Salud (MINSA), entidad responsable de supervisar la distribución controlada del producto una vez que se active oficialmente el programa nacional de cannabis medicinal.

Encuesta nacional sobre uso de cannabis medicinal

"Esta encuesta permitirá dimensionar la cantidad real de pacientes que necesitan este tratamiento y garantizar que el acceso se realice de forma segura, legal y bajo control médico", indicó un portavoz de la Federación.

La iniciativa también busca promover la educación y sensibilización sobre el uso terapéutico del cannabis, especialmente entre personas que padecen enfermedades crónicas, críticas o degenerativas, como epilepsia, cáncer, esclerosis múltiple y dolores neuropáticos severos.

La Federación invita a los ciudadanos interesados en participar a mantenerse atentos a sus canales oficiales y redes sociales, donde se compartirá el enlace y los pasos para completar el formulario.