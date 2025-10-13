Israel Internacionales -  13 de octubre de 2025 - 10:40

Donald Trump declara el fin de la "larga y dolorosa pesadilla" en Gaza ante el Parlamento israelí

Donald Trump afirma ante el Parlamento israelí que terminó la guerra en Gaza y celebra el acuerdo con Hamás como “el amanecer de un nuevo Oriente Medio”.

Associated Press
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes en el Parlamento de Israel que se ha terminado la “larga y dolorosa pesadilla” de los dos años de conflicto en Gaza.

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, señaló Trump durante su discurso. “Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido un país en guerra, y ha sufrido dificultades que sólo puede aguantar un pueblo orgulloso y fiel”, señaló Trump durante su discurso.

El mandatario republicano destacó que muchas familias en la región no habían vivido un solo día de auténtica paz, y que finalmente este ciclo de conflicto ha llegado a su fin.

Trump aseguró que el acuerdo alcanzado entre Israel y el movimiento palestino Hamás representa no solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio, subrayando el carácter histórico de la iniciativa de paz.

El discurso del presidente estadounidense fue acompañado de elogios hacia los esfuerzos de mediación internacional que permitieron la liberación de los rehenes y la estabilización temporal de la región.

FUENTE: AFP

