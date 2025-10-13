Israel confirma la liberación de los últimos 20 rehenes vivos en Gaza

Los 20 últimos rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en la Franja de Gaza fueron liberados este lunes y ya se encuentran en Israel , según confirmó el gobierno israelí.

“Bienvenidos a casa”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la red social X, celebrando el regreso de los ciudadanos Elkana Bohbot, Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, entre otros.

Israel confirma la liberación de los últimos 20 rehenes

Los liberados habían sido secuestrados por el grupo Hamás el 7 de octubre de 2023, durante el ataque en territorio israelí, y su liberación ocurre 378 días después de su captura.

Horas antes, el Ministerio ya había informado sobre la liberación de un primer grupo de siete rehenes, en lo que marca el fin del cautiverio de los últimos israelíes que permanecían retenidos en Gaza.

