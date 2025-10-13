Embajador de Israel en Panamá: "Hoy se abrió el camino para un nuevo Medio Oriente"

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, calificó como un hito histórico la liberación de los 20 últimos rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en la Franja de Gaza, tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás.

“Hoy se abrió el camino para un nuevo Medio Oriente”, expresó Cohen, destacando que este paso representa una oportunidad para avanzar hacia la estabilidad y la paz en la región.

El diplomático explicó que la fase 1 del acuerdo de paz contempla la liberación de los rehenes, la retirada gradual de fuerzas militares israelíes de ciertas zonas de Gaza y la ampliación de la ayuda humanitaria para la población afectada.

Embajador de Israel en Panamá, celebra el acuerdo de paz

"Hoy se abrió el camino para un nuevo Medio Oriente", destacó el embajador de Israel en Panamá, @MattanyaCohen, tras la liberación de los 20 últimos rehenes israelíes vivos que estaban cautivos en la Franja de Gaza y explicó lo que contempla la fase 1 del acuerdo de paz entre… pic.twitter.com/YuItJMKJ3q — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2025

Cohen reiteró el compromiso de su país con el proceso de negociación, subrayando que la seguridad de Israel y el bienestar de los ciudadanos seguirán siendo prioridades en las conversaciones.

"Después de meses de dolor, sufrimiento y pérdidas, este es un rayo de esperanza que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo para toda la región", añadió el embajador, quien agradeció el apoyo de la comunidad internacional en las gestiones de mediación.

El acuerdo entre Israel y Hamás fue facilitado con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, y busca poner fin a uno de los conflictos más intensos registrados en la zona durante los últimos años.