Asamblea Nacional revisará nombramientos de magistrados para la CSJ

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional sesionará este lunes 13 de octubre para analizar los nombramientos de Gisela del Carmen Agurto y Carlos Ernesto Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ambas designaciones fueron remitidas por el Órgano Ejecutivo para su consideración, en cumplimiento del procedimiento constitucional que establece la revisión previa de los perfiles por parte de la comisión legislativa antes de pasar al pleno para su ratificación o rechazo.

Durante la sesión, los diputados miembros de la comisión evaluarán la idoneidad profesional, trayectoria y antecedentes éticos de los candidatos, con base en los documentos y referencias presentadas.

De ser avalados, los nombramientos de Agurto y Villalobos deberán pasar al pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá su ratificación final para ocupar los cargos en la máxima corporación de justicia del país.

La Corte Suprema de Justicia está integrada por nueve magistrados principales y sus respectivos suplentes, quienes ejercen funciones por un periodo de diez años.