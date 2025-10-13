Días libres en Panamá: Cuáles serán los días feriados según la ley

El gobierno de Panamá informó el calendario oficial de días libres por fiestas patrias para 2026, que conmemoran dos hechos históricos fundamentales: la separación de Panamá de Colombia (1903) y la independencia de España (1821).

Calendario de días libres por fiestas patrias en Panamá

Según lo establecido, los días libres por estas celebraciones corresponden a la primera y última semana de noviembre:

Lunes 3 de noviembre : Separación de Panamá de Colombia.

: Separación de Panamá de Colombia. Martes 4 de noviembre : Día de los Símbolos Patrios. ( No es libre )

: Día de los Símbolos Patrios. ( ) Miércoles 5 de noviembre : Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón).

: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón). Lunes 10 de noviembre : Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos.

: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos. Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

El artículo 46 del Código de Trabajo establece que los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre son considerados fiestas nacionales, por lo que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado.

Estas fechas son una oportunidad para que los ciudadanos participen en actos cívicos, culturales y recreativos, y para recordar los momentos históricos que marcaron la identidad nacional.