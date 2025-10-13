Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 11:10

Días libres en Panamá: Cuáles serán los días feriados según la ley

Conoce los días libres por fiestas patrias en Panamá 2026, incluyendo la separación de Colombia, independencia de España y celebraciones locales.

Días libres en Panamá

Días libres en Panamá

Unplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El gobierno de Panamá informó el calendario oficial de días libres por fiestas patrias para 2026, que conmemoran dos hechos históricos fundamentales: la separación de Panamá de Colombia (1903) y la independencia de España (1821).

Calendario de días libres por fiestas patrias en Panamá

Días libres - viajeros.jpg

Según lo establecido, los días libres por estas celebraciones corresponden a la primera y última semana de noviembre:

  • Lunes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.
  • Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios. (No es libre)
  • Miércoles 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón).
  • Lunes 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos.
  • Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

El artículo 46 del Código de Trabajo establece que los días 3, 5, 10 y 28 de noviembre son considerados fiestas nacionales, por lo que los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado.

Estas fechas son una oportunidad para que los ciudadanos participen en actos cívicos, culturales y recreativos, y para recordar los momentos históricos que marcaron la identidad nacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Bomberos atienden derrame químico en Urbanización Los Ángeles

Lotería Fiscal 2025: requisitos que deben cumplir tus facturas para participar

Panamá y Alemania fortalecen relaciones bilaterales

Recomendadas

Más Noticias