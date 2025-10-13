Grúa cae desde un edificio en construcción en Calle 50.

A las 12:30 p.m. de este lunes 13 de octubre, una grúa cayó desde el piso 40 de y edificio en construcción próximo a Soho Mall, ubicado en la Calle 50, afectando aproximadamente 7 vehículos estacionados cerca de un banco.
La infraestructura está siendo inspeccionada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y las autoridades han desalojado a las personas que se encontraban dentro del centro comercial.
Parte de la grúa permanece colgando del edificio, por lo que se ha acordonado la zona y cerrado la Calle 56 Este como medida de prevención.
Unidades de tránsito regulan el tráfico en los alrededores para garantizar la seguridad de conductores y peatones.
Culminado este proceso, iniciarán las investigaciones para conocer las causas del suceso.