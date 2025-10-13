Grúa cae desde un edificio en construcción en Calle 50.

A las 12:30 p.m. de este lunes 13 de octubre, una grúa cayó desde el piso 40 de y edificio en construcción próximo a Soho Mall, ubicado en la Calle 50, afectando aproximadamente 7 vehículos estacionados cerca de un banco.

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, pero el área se considera de alto riesgo.

La infraestructura está siendo inspeccionada por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, y las autoridades han desalojado a las personas que se encontraban dentro del centro comercial.

Parte de la grúa permanece colgando del edificio, por lo que se ha acordonado la zona y cerrado la Calle 56 Este como medida de prevención.

Unidades de tránsito regulan el tráfico en los alrededores para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Culminado este proceso, iniciarán las investigaciones para conocer las causas del suceso.