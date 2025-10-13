Cabo Verde hace historia: clasifica por primera vez al Mundial 2026

El pequeño archipiélago de Cabo Verde , situado frente a las costas de Senegal, escribió este lunes una de las páginas más memorables de su historia deportiva al clasificarse por primera vez a la Copa Mundial de la FIFA, tras vencer 3-0 a Suazilandia en la ciudad de Praia.

Con esta victoria, los Tiburones Azules aseguraron el primer lugar del Grupo D en las eliminatorias africanas, superando al favorito Camerún, que quedó segundo. Cabo Verde se une así a los otros cinco equipos africanos ya clasificados para el Mundial 2026: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto y Ghana, que logró su pase el domingo.

Cabo Verde: Un logro histórico para un país pequeño

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977810573061652614&partner=&hide_thread=false El pequeño archipiélago situado frente a las costas de Senegal se clasificó para la Copa Mundial de fútbol, por primera vez, al vencer a Suazilandia 3-0, este lunes en Praia.



La clasificación de Cabo Verde llegó al terminar en el primer lugar en su grupo D de las eliminatorias… pic.twitter.com/ZQpKouLxvm — Telemetro Reporta (@TReporta) October 13, 2025

Con una población de apenas 525 mil habitantes, Cabo Verde actualmente en el puesto 70 del ranking FIFA se convierte, después de Islandia, en el país menos poblado en clasificarse a un Mundial.

Su historia futbolística es reciente: la Federación Caboverdiana de Fútbol fue reconocida por la FIFA en 1986, y desde entonces ha tenido un crecimiento constante en el plano internacional.

El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, contará con 48 equipos, permitiendo el debut de otras selecciones como Jordania y Uzbekistán.

FUENTE: AFP