Árbitra panameña Katherine Prescod participará en el Mundial Sub-17 Femenino de Marruecos 2025

La Liga de Fútbol Femenino destacó que la árbitra panameña Katherine Prescod se convertirá en la primera mujer de nuestro país en participar como oficial asistente en un Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA, que se celebrará en Marruecos 2025.

Su trayectoria en el arbitraje inició en 2013, cuando dejó el voleibol, deporte en el que fue selección nacional, para incursionar en una nueva disciplina que la identificara. En 2017, recibió su gafete internacional, acreditándola para participar en premundiales, copas del mundo y otros torneos internacionales.

En 2018, tuvo su primera experiencia fuera del país al debutar en un partido amistoso entre las selecciones femeninas de Inglaterra y Francia, disputado en Filadelfia, Estados Unidos.

Posteriormente, en 2022, formó parte del cuerpo arbitral como asistente en el encuentro entre Curazao y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias femeninas rumbo al Mundial 2023.