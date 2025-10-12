Árbitra panameña Katherine Prescod participará en el Mundial Sub-17 Femenino de Marruecos 2025

La Liga de Fútbol Femenino destacó que la árbitra panameña Katherine Prescod se convertirá en la primera mujer de nuestro país en participar como oficial asistente en un Mundial Sub-17 Femenino de la FIFA, que se celebrará en Marruecos 2025.
En 2018, tuvo su primera experiencia fuera del país al debutar en un partido amistoso entre las selecciones femeninas de Inglaterra y Francia, disputado en Filadelfia, Estados Unidos.
Posteriormente, en 2022, formó parte del cuerpo arbitral como asistente en el encuentro entre Curazao y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias femeninas rumbo al Mundial 2023.