11 de octubre de 2025

Entradas agotadas para el partido Panamá vs. Surinam en el Estadio Rommel Fernández

La FEPAFUT confirmó que se agotaron los boletos para Panamá vs. Surinam en el Rommel Fernández por la jornada 4 de las eliminatorias de Concacaf.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que se agotaron todos los boletos para el partido entre Panamá y Surinam, correspondiente a la jornada 4 de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

El encuentro se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la afición panameña volverá a llenar las gradas para apoyar a la selección nacional en su camino hacia el Mundial 2026.

La FEPAFUT agradeció el respaldo de los fanáticos y recordó que no habrá boletería disponible en taquilla el día del partido, por lo que recomendó a los asistentes llegar con anticipación y portar su entrada digital o física válida.

Panamá buscará sumar tres puntos clave en casa y mantener su buena racha en las eliminatorias, bajo la dirección de Thomas Christiansen, ante un combinado de Surinam que también busca escalar posiciones en el grupo.

