Entradas agotadas para el partido Panamá vs. Surinam en el Estadio Rommel Fernández

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) informó que se agotaron todos los boletos para el partido entre Panamá y Surinam, correspondiente a la jornada 4 de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.
Entradas agotadas para el partido Panamá vs. Surinam
La FEPAFUT agradeció el respaldo de los fanáticos y recordó que no habrá boletería disponible en taquilla el día del partido, por lo que recomendó a los asistentes llegar con anticipación y portar su entrada digital o física válida.
Panamá buscará sumar tres puntos clave en casa y mantener su buena racha en las eliminatorias, bajo la dirección de Thomas Christiansen, ante un combinado de Surinam que también busca escalar posiciones en el grupo.