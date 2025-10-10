Panamá vence a El Salvador en el Cuscatlán y se mantiene segundo en el Grupo A

La Selección de Panamá ganó 1-0 a El Salvador en su tercer partido de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, disputado en el Estadio Cuscatlán, en la ciudad de San Salvador, la noche de este viernes 10 de octubre.

Durante los primeros 10 minutos del partido, el panameño Coto Córdoba se retiró del campo tras resentirse de una posible lesión muscular. En su lugar ingresó uno de los nuevos convocados, Jovanni Ramos.

A los 27 minutos, una jugada entre Bárcenas y Domínguez, jugador salvadoreño, generó un posible penal a favor de Panamá; sin embargo, tras la revisión del VAR, la acción fue anulada.

Poco antes del final del primer tiempo, El Salvador marcó el primer gol del encuentro, pero la jugada fue nuevamente revisada por el VAR, que terminó anulándola.

Panamá anota gol contra El Salvador

Para el segundo tiempo, al minuto 53, un pase entre Bárcenas y Murillo permitió que José Fajardo anotara el primer gol del partido a favor de Panamá.

Durante los últimos 45 minutos, tanto la Marea Roja como El Salvador realizaron varios remates al arco, pero sin éxito. En el equipo panameño ingresaron Waterman, Cedeño, Blackmann y Browne en sustitución de Édgar Yoel Bárcenas, José Fajardo, César Blackman y Cristian Martínez.

La victoria panameña marca un hito, ya que es la primera vez que la selección mayor masculina logra ganar en el Estadio Cuscatlán.

En el otro partido del Grupo A, disputado más temprano entre Guatemala y Surinam, ambos equipos empataron 1-1.

De acuerdo con la tabla de posiciones, Surinam lidera el grupo, seguido por Panamá en el segundo lugar, mientras que El Salvador y Guatemala ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Próximo partido de Panamá en las eliminatorias mundialistas

El próximo partido de la selección de Panamá será este martes 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández, ante el equipo de Surinam.