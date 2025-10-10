SERVIRDORES PÚBLICOS Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 08:22

Pago de la primera quincena de octubre a servidores públicos iniciará el lunes 13 de octubre

Compartimos los días de pago correspondientes a la primera quincena de octubre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.

Pago de la primera quincena de octubre a servidores públicos.

Pago de la primera quincena de octubre a servidores públicos.

Web
Ana Canto
Por Ana Canto

Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la primera quincena de octubre para los servidores públicos de este mes se realizarán los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre de 2025.

Fechas de la primera quincena de octubre de 2025

Lunes 13 de octubre: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 14 de octubre: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 15 de octubre: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

En esta nota:
Seguir leyendo

Naviferias del IMA 2025: Venta de jamón Picnic inicia en diciembre

Audiencia por auxilios económicos del IFARHU se reprograma, beneficiarios deberán ir en noviembre

Accidente en Chame deja 17 heridos tras choque de buses

Recomendadas

Más Noticias