Nueva Tienda del Pueblo de San Antonio: horario de atención al público

El jueves 9 de octubre se inauguró la tercera Tienda del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), ubicada en la ciudad de Panamá, dentro de las instalaciones de Frigo de San Antonio, en la Vía Tocumen, la cual atenderá en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Esta nueva instalación amplía la red de tiendas del IMA para abastecer a la población con productos nacionales a precios justos, beneficiando tanto a los consumidores como a los productores del país.

Con capacidad para atender hasta 3,000 personas diariamente, la tienda cuenta con un diseño moderno y funcional, aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil que garantiza una experiencia cómoda y eficiente para los visitantes.

El director general del IMA, Nilo Murillo, explicó que el propósito principal de esta nueva tienda es garantizar el acceso a alimentos de calidad para personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, ofrecerá una amplia variedad de productos frescos, enlatados y de primera necesidad a precios accesibles, contribuyendo a aliviar la carga económica de las familias panameñas.

La tienda cumple con altos estándares de higiene y seguridad, reforzando así el compromiso del IMA con el bienestar y la salud de la comunidad.