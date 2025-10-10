IMELCF define orden de entrevistas para Director General

Durante una sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), se llevó a cabo el sorteo para establecer el orden de entrevistas de los cuatro concursantes elegibles dentro del concurso de méritos para ocupar el cargo de Director General del IMELCF .

IMELCF sorteó el orden de entrevistas de los cuatro concursantes

Con el quórum reglamentario y la presencia del licenciado Etéreo Armando Medina Marín, en representación de la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, se aprobó el orden del día y se convocó a los concursantes a extraer una papeleta de la urna. El orden resultante fue:

Gladis Robles Martínez (en representación de Gabriel Vega Yuil)

José Vicente Pachar

Abdiel Rentería Ramos

Aurelia Murillo Godoy

La Junta Directiva aprobó la resolución que fija la fecha y el orden oficial de las entrevistas, las cuales se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre y serán comunicadas a los concursantes mediante edicto oficial.

La Junta Directiva del IMELCF está integrada por representantes de Procuraduría General de la Nación, Colegio Nacional de Abogados, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Colegio Médico de Panamá y Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, garantizando un proceso transparente y colegiado en la selección del nuevo Director General.