Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 12:33

Audiencia por auxilios económicos del IFARHU se reprograma, beneficiarios deberán ir en noviembre

La Audiencia a beneficiarios de auxilios económicos del IFARHU se reprograma para noviembre. Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por peculado.

Durante la diligencia, estaba prevista la imputación de cargos por presuntos delitos contra servidores públicos a 13 beneficiarios que, según la investigación, recibieron auxilios por un total de 25 mil dólares, a pesar de que sus carreras no superaban los costos correspondientes.

De las 13 personas, cuatro enfrentan cargos por peculado agravado por extensión, y se les ordenó cumplir con reporte periódico ante las autoridades. La Fiscalía señaló que se evaluarán las responsabilidades de cada uno de los implicados antes de avanzar con el proceso judicial.

El caso pone de relieve la vigilancia sobre los programas de apoyo económico del IFARHU y la importancia de garantizar la transparencia en la entrega de recursos destinados a estudiantes panameños.

