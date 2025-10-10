Planta de Chilibre celebra su 50 aniversario con modernización de equipos y sistemas hidráulicos

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre , celebra este 10 de octubre sus 50 años de operaciones, consolidándose como una de las infraestructuras más importantes para el suministro de agua potable en el país.

Inaugurada en 1975, la planta ha sido sometida recientemente a un proceso integral de mantenimiento, que incluyó el reemplazo de válvulas, rejillas y compuertas que se mantenían en funcionamiento desde su construcción.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el plan de mejoras contempla la adquisición de equipos de última generación, la implementación de sistemas hidráulicos con tecnología eléctrica y el reforzamiento de las estaciones de bombeo.

También se incorporan sistemas de videovigilancia monitoreados desde el Centro de Control y Monitoreo en Vía Brasil, y sistemas de telemetría para supervisar en tiempo real la operación de las bombas, los niveles del lago Alhajuela y los tanques de almacenamiento.

"La planta de Chilibre es un símbolo nacional, porque representa la seguridad hídrica del país y refleja nuestra capacidad de garantizar un recurso vital para todos", manifestó el director Rutilio Villarreal, durante el acto en conmemoración de los 50 años.