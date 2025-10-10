Auxilios Económicos del IFARHU: Imputan a primeros beneficiarios del caso

El Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo del juez Manuel Lezcano, imputó cargos a los primeros cuatro beneficiarios del programa de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado por extensión.

Durante la audiencia, celebrada este jueves 9 de octubre, el juez Lezcano ordenó como medida cautelar personal el reporte periódico mensual y la obligación de mantener actualizados su domicilio, correo electrónico y número de teléfono ante el Tribunal.

Los imputados, cuatro ciudadanos de la comarca Ngäbe Buglé (provincia de Bocas del Toro), participaron de forma virtual en la audiencia. El juez justificó la aplicación de estas medidas al considerar que los acusados se encuentran en una condición de vulnerabilidad, conforme a las 100 Reglas de Brasilia, y para garantizar los fines del proceso penal.

La Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Argo Hyman, presentó la formulación de cargos, mientras que la defensa pública estuvo a cargo de los licenciados Omar Herrera, Shanida López y Mirta del Rosario.

Este caso se deriva de una auditoría preliminar que detectó irregularidades en la administración de los fondos del IFARHU durante el quinquenio anterior, relacionadas con la entrega de auxilios económicos a personas cuyos estudios no justificaban los montos recibidos.