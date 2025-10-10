IMA mejora instalaciones de los Silos de Pan de Azúcar para optimizar su operatividad

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que continúan los trabajos de mejoramiento en las instalaciones de los Silos de Pan de Azúcar, con el objetivo de optimizar la operatividad en las áreas de andén y descarga de productos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1976727184208244875&partner=&hide_thread=false
El IMA sigue trabajando para mejorar la operatividad en nuestra instalaciones, para lo cual se realizan trabajos de reparación del andén de carga y descarga en Silos de Pan de Azúcar, un punto neurálgico para el movimiento diario de productos agroindustriales.@nilomr11 pic.twitter.com/wB6ILAUziQ— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 10, 2025