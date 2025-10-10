Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 14:24

IMA mejora instalaciones de los Silos de Pan de Azúcar para optimizar su operatividad

El IMA trabaja en la optimización de la operatividad en las áreas de andén y descarga de productos en los Silos de Pan de Azúcar.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que continúan los trabajos de mejoramiento en las instalaciones de los Silos de Pan de Azúcar, con el objetivo de optimizar la operatividad en las áreas de andén y descarga de productos.

