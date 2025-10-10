Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 14:36

MITRADEL realiza operativo en restaurantes de la Calzada de Amador

MITRADEL informó que inspectores realizaron inspecciones en cinco restaurantes ubicados en la Plaza Causeway de la Calzada de Amador.

Ana Canto
En un operativo interinstitucional nocturno, realizado junto al Servicio Nacional de Migración, se inspeccionaron cinco restaurantes ubicados en la Plaza Causeway de la Calzada de Amador, donde los inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) constataron que todos los trabajadores extranjeros contaban con sus permisos de trabajo en regla.

El operativo fue calificado como exitoso por las autoridades del Mitradel y Migración, ya que no se detectaron irregularidades en los permisos de los 12 trabajadores extranjeros (7 mujeres y 5 hombres) que laboran en estos comercios.

Esta acción representa un avance significativo en el fortalecimiento del control migratorio laboral en sectores clave de la economía nacional, como el gastronómico.

Los operativos forman parte de una serie de inspecciones que el Mitradel realiza para garantizar condiciones laborales justas, preservar el empleo digno para los panameños y asegurar el cumplimiento de las normativas laborales vigentes en el país.

