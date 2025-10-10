Donald Trump anuncia aranceles del 100% a China desde el 1 de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes la imposición de aranceles suplementarios del 100% sobre China a partir del 1 de noviembre, en respuesta a los “controles extraordinariamente agresivos” que Pekín implementó recientemente sobre sus exportaciones.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario explicó que su administración también aplicará controles a las exportaciones estadounidenses de software estratégico, en una medida que marca un nuevo capítulo de tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo.

"Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras China intenta manipular el comercio mundial y restringir el acceso a tecnologías vitales", señaló Trump en su publicación.

Trump anuncia aranceles del 100% a China desde el 1 de noviembre

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes aranceles suplementarios del 100% sobre China a partir del 1 de noviembre a causa de los controles "extraordinariamente agresivos" que el gigante asiático anunció sobre sus exportaciones.



La decisión del gobierno estadounidense se produce en medio de un contexto de creciente rivalidad tecnológica y económica, donde Washington busca proteger su liderazgo en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores y la ciberseguridad.

Por su parte, China aún no ha emitido una respuesta oficial a los nuevos aranceles, pero analistas internacionales advierten que Pekín podría responder con medidas similares, lo que elevaría el riesgo de una nueva guerra comercial entre ambos países.

Los aranceles del 100% entrarán en vigor el 1 de noviembre de 2025, y podrían afectar una amplia gama de productos, incluyendo componentes electrónicos, maquinaria, y materiales tecnológicos de alta precisión.

FUENTE: AFP