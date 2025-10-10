Explosión en fábrica de Tennessee deja 19 desaparecidos y víctimas mortales

Al menos 19 personas están desaparecidas tras una explosión en una fábrica de explosivos en el condado de Hickman, Tennessee, Estados Unidos, informó el viernes un funcionario local. Las autoridades también confirmaron la existencia de víctimas mortales, aunque no precisaron la cifra exacta.

Imágenes aéreas transmitidas por medios locales mostraron escombros humeantes, vehículos calcinados y el edificio prácticamente destruido. Según el sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, “¿Puedo describir el edificio? No hay nada que describir. Desapareció. Es la escena más devastadora que he visto en mi carrera”.

La explosión ocurrió en una planta de Accurate Energetic Systems, ubicada en la zona de Bucksnort, lo que llevó a las autoridades a emitir advertencias para que la población evite la zona por el riesgo de nuevas detonaciones.

“Los servicios de emergencia están actualmente en el lugar trabajando para atender la situación”, indicó la oficina del sheriff en su cuenta de Facebook.

Fundada en 1980, Accurate Energetic Systems fabrica “varias composiciones de alto poder explosivo y productos especializados” para el Departamento de Defensa de EE.UU. y para el mercado industrial estadounidense. Hasta el momento, la empresa no respondió a solicitudes de comentarios sobre el accidente.

La situación sigue siendo crítica, con equipos de rescate trabajando contra reloj para encontrar a las personas desaparecidas y controlar los posibles riesgos derivados de la explosión.

