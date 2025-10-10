Melania Trump revela diálogo con Putin sobre niños ucranianos

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reveló este viernes que ha mantenido comunicación directa con el presidente ruso, Vladimir Putin, para abordar el destino de los niños ucranianos apropiados por Rusia en el marco del conflicto bélico con Ucrania.
La primera dama explicó que su interés se centra en “garantizar que los menores reciban protección humanitaria y puedan reunirse con sus familias cuando sea posible”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el número de niños involucrados ni sobre los resultados concretos de estas conversaciones.
El contacto entre Melania Trump y Putin habría comenzado tras la cumbre que sostuvieron ambos presidentes en agosto pasado, donde el tema humanitario fue uno de los puntos de la agenda bilateral.
Organismos internacionales, como Naciones Unidas y Unicef, han denunciado previamente el traslado forzoso de miles de niños ucranianos a territorio ruso, un hecho que ha sido calificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI). Hasta el momento, el Kremlin no ha confirmado oficialmente los intercambios mencionados por la primera dama estadounidense.