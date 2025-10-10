Día Mundial del Huevo se celebra el 10 de octubre de 2025

El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes de octubre, y en 2025 esta fecha coincide con el 10 de octubre. En Panamá, al igual que en otros países, la jornada busca resaltar los beneficios nutricionales del huevo y promover su consumo responsable.

Este alimento es considerado una fuente esencial de proteínas, vitaminas y minerales, además de ser accesible y versátil en la dieta diaria. Durante la conmemoración, distintos gremios avícolas y entidades de salud suelen realizar actividades educativas y campañas informativas sobre su aporte a una alimentación equilibrada.

El Día Mundial del Huevo fue instaurado por la Comisión Internacional del Huevo (IEC) en 1996, con el propósito de reconocer su papel en la nutrición global y destacar su importancia en la seguridad alimentaria.