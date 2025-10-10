Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 15:24

Día Mundial del Huevo se celebra el 10 de octubre de 2025

El Día Mundial del Huevo se celebrará el 10 de octubre de 2025 en Panamá, destacando su valor nutricional y fomentando su consumo responsable.

El Día Mundial del Huevo se celebra cada segundo viernes de octubre, y en 2025 esta fecha coincide con el 10 de octubre. En Panamá, al igual que en otros países, la jornada busca resaltar los beneficios nutricionales del huevo y promover su consumo responsable.

Este alimento es considerado una fuente esencial de proteínas, vitaminas y minerales, además de ser accesible y versátil en la dieta diaria. Durante la conmemoración, distintos gremios avícolas y entidades de salud suelen realizar actividades educativas y campañas informativas sobre su aporte a una alimentación equilibrada.

El Día Mundial del Huevo fue instaurado por la Comisión Internacional del Huevo (IEC) en 1996, con el propósito de reconocer su papel en la nutrición global y destacar su importancia en la seguridad alimentaria.

