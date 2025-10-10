Eliminatorias mundialistas Deportes -  10 de octubre de 2025 - 19:00

VIDEO | EN VIVO Panamá vs. El Salvador: sigue aquí la transmisión del partido

La Selección de Panamá se enfrentará ante El Salvador esta noche en el tercer partido de eliminatorias mundialistas.

Selección de Panamá vs. El Salvador.

Selección de Panamá vs. El Salvador.

@fepafut
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá se enfrenta a El Salvador en su tercer partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas, que se disputará en el Estadio Cuscatlán.

El encuentro lo podrá ver aquí en vivo o, a través de las señales de Telemetro y RPC, así como por la plataforma Telemetro.com.

VIDEO | EN VIVO: Panamá vs. El Salvador, eliminatorias mundialistas

Embed

En esta nota:
Seguir leyendo

Día Mundial del Huevo se celebra el 10 de octubre de 2025

Día de la salud mental, Panamá refuerza su compromiso

Billboard: Panamá brilla en las canciones latinas del siglo XXI

Recomendadas

Más Noticias