Aparatoso accidente de autobuses en Capira deja cinco personas heridas de gravedad

En la mañana de este viernes 10 de octubre se registró un accidente de tránsito en la vía Panamericana, a la altura de Capira, donde dos autobuses, uno tipo coaster y otro conocido como “Diablo Rojo”, colisionaron mientras transportaban a 29 personas.

De esta cifra, cinco pasajeros resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladados a centros médicos para recibir atención. Cuatro personas presentaron heridas leves, mientras que el resto se encuentra fuera de peligro.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá confirmó que una persona permanece atrapada en uno de los autobuses.

Los heridos están siendo trasladados al Hospital Nicolás A. Solano y a la Policlínica Santiago Barraza de La Chorrera.

De acuerdo con testigos, uno de los vehículos intentó realizar un giro hacia el carril izquierdo de la vía, lo que habría provocado la colisión.