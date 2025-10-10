Panamá Nacionales - 10 de octubre de 2025 - 19:23
Tigo Panamá realiza campaña de reciclaje de equipos electrónicos
Tigo Panamá realiza jornada de recolección de equipos electrónicos en desuso desde celulares, laptops y consolas, a través de su programa “Un celular, un árbol”. El objetivo es promover la disposición correcta de estos materiales y fomentar la reforestación.
