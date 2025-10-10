Panamá vs El Salvador: hora, canal y todos los detalles del partido de este viernes 10 de octubre

La Selección Mayor de Panamá ya tiene todo listo para su compromiso ante El Salvador, correspondiente a la tercera fecha del grupo A de la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

El encuentro se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Panamá) y podrá verse en vivo por RPC TV y Telemetro.

Durante la jornada de este miércoles, el equipo nacional cumplió su cuarto día de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz. Fue la primera práctica con el grupo completo de jugadores convocados por el técnico Thomas Christiansen para esta doble fecha FIFA de octubre.

Panamá vs El Salvador: hora, canal y dónde ver el partido del 10 de octubre

Panamá - El Salvador AMDEP3490. CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 16/11/2021.- Cristian Martínez (i) de Panamá disputa el balón con Christian Sorto de El Salvador hoy, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre Panamá y El Salvador en el estadio Rommel Fernández en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

El defensor José Córdoba fue el último en integrarse a la plantilla, sumándose a los trabajos durante la tarde tras su arribo anoche al país. Con su llegada, el equipo ya quedó completo y listo para viajar este jueves hacia la capital salvadoreña.

La delegación panameña jugadores, cuerpo técnico y personal de apoyo tiene previsto viajar en vuelo chárter a las 2:00 p.m. del jueves, pero antes realizará un entrenamiento matutino de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., su última sesión antes del duelo eliminatorio.

Durante la práctica de hoy, los dirigidos por Christiansen se enfocaron en trabajos de definición, movimientos tácticos tanto ofensivos como defensivos, y jugadas de pelota quieta, un aspecto que el cuerpo técnico considera clave para obtener un buen resultado en el Cuscatlán.

La Selección de Panamá buscará sumar puntos importantes como visitante para consolidarse en el grupo A y continuar su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.