Billboard: Panamá brilla en las canciones latinas del siglo XXI

La revista Billboard dio a conocer este jueves la lista de las canciones latinas más destacadas del siglo XXI, según su histórico chart “Hot Latin Songs”, que recopila los temas más escuchados y populares desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

Billboard revela las canciones latinas más exitosas del siglo XXI

El primer lugar del listado lo ocupa el icónico tema “Despacito”, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, y coescrito por la panameña Erika Ender, consolidándose como la canción latina más influyente de las últimas dos décadas.

Panamá también figura en otras posiciones con la huella de Omar Alfanno y Flex, quienes marcaron historia en la música latina. En el cuarto lugar se ubica “A puro dolor”, interpretada por Son by Four y compuesta por Alfanno, mientras que “Te quiero”, de Flex, ocupa el puesto número 10, tras permanecer 20 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking durante su lanzamiento.

Panamá brilla con Erika Ender, Omar Alfanno y Flex

El Top 10 completo de Billboard “Hot Latin Songs” del Siglo XXI quedó de la siguiente manera:

Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee ft. Erika Ender

– Luis Fonsi y Daddy Yankee ft. Erika Ender Propuesta indecente – Romeo Santos

– Romeo Santos Dakiti – Bad Bunny y Jhay Cortez

– Bad Bunny y Jhay Cortez A puro dolor – Son by Four (compuesta por Omar Alfanno)

– Son by Four (compuesta por Omar Alfanno) Ritmo (Bad Boys for Life) – Black Eyed Peas y J Balvin

– Black Eyed Peas y J Balvin No me doy por vencido – Luis Fonsi

– Luis Fonsi El perdón – Nicky Jam y Enrique Iglesias

– Nicky Jam y Enrique Iglesias Me porto bonito – Bad Bunny y Chencho Corleone

– Bad Bunny y Chencho Corleone La tortura – Shakira y Alejandro Sanz

– Shakira y Alejandro Sanz Te quiero – Flex

Con tres panameños entre los artistas y compositores del listado, Panamá vuelve a destacar como cuna de talento latino, reafirmando su legado en la música internacional.