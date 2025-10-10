Israel cesa su ofensiva en Gaza y palestinos emprenden camino de regreso a sus hogares.

Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego en Gaza tras un acuerdo con Hamás y miles de desplazados palestinos iniciaron el retorno a sus hogares en medio de un paisaje de destrucción.

El acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás debe también permitir la liberación de los rehenes israelíes cautivos en Gaza en un plazo de 72 horas.

Con la entrada en vigor del cese el fuego anunciado por el ejército israelí a las 09H00 GMT, miles de palestinos desplazados empezaron una penosa marcha desde el sur de la Franja de Gaza hacia el norte para volver a sus hogares.

Otros regresaron a sus casas en Jan Yunis, en el sur de Gaza, y encontraron sus viviendas completamente destruidas, según imágenes difundidas por AFP.

Israel lanzó una ofensiva terrestre y aérea especialmente intensa en las últimas semanas para tomar Ciudad de Gaza, el mayor núcleo urbano del territorio palestino, con el objetivo de aniquilar Hamás.

El ejército israelí anunció que sus tropas empezaron a posicionarse a lo largo de las "líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes".

Pero advirtió que algunas zonas siguen siendo "extremadamente peligrosas".

En un comunicado conjunto, los dirigentes de Alemania, Reino Unido y Francia instaron al Consejo de Seguridad de la ONU que le de un "apoyo pleno" al plan de paz para Gaza que impulsa Estados Unidos.

Rehenes deben ser liberados en 72 horas

El Pentágono "confirmó que el ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla a las 12H00 locales", dijo el emisario especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, en la red social X.

"El periodo de 72 horas para la liberación de rehenes comenzó", agregó.

El alto el fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel.

El acuerdo se basa en un plan de 20 puntos anunciado a fines de septiembre por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El pacto busca poner fin a dos años de guerra en Gaza, un conflicto que estalló con el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP a partir de datos oficiales.

El acuerdo estipula el retorno a Israel de todos los rehenes cautivos en Gaza desde el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que de los 48 rehenes que siguen retenidos en Gaza, 20 están vivos y 28 fallecieron.

La familia de Alon Ohel, uno de los rehenes, declaró que están "abrumados por la emoción" y esperan con ansias su retorno.

FUENTE: AFP