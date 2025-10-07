Billboard incluye a Flex y Sech entre los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI.

Billboard reveló este martes su lista de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, encabezada por el puertorriqueño Bad Bunny, e incluyendo a los panameños Flex y Sech.

Para elaborar su Top Latin Artists, Billboard consideró el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024.

En 2009, Flex fue el artista más galardonado en los Premios Billboard de la Música Latina, gracias a su tema "Te Quiero", con el cual ganó en ocho categorías.

Por su parte, Sech se ha destacado con varios temas y colaboraciones como “Otro trago”, “Relación”, “Sigues con él”, “Ignorantes” y “Sal y perrea”, entre otros. En 2020, fue reconocido como “Nuevo Artista del Año” en los Premios Billboard.