Billboard incluye a Flex y Sech entre los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI.

Billboard reveló este martes su lista de los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI, encabezada por el puertorriqueño Bad Bunny, e incluyendo a los panameños Flex y Sech.
En 2009, Flex fue el artista más galardonado en los Premios Billboard de la Música Latina, gracias a su tema “Te Quiero”, con el cual ganó en ocho categoríasista de Billboard incluye a panameños Flex y Sech entre los 100 artistas latinos más importantes del siglo XXI".
Por su parte, Sech se ha destacado con varios temas y colaboraciones como “Otro trago”, “Relación”, “Sigues con él”, “Ignorantes” y “Sal y perrea”, entre otros. En 2020, fue reconocido como “Nuevo Artista del Año” en los Premios Billboard.