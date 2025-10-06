Calle 7 Panamá: Edikelis, Bianca, Joel y Rafe son los finalistas de esta temporada

Este lunes se llevó a cabo la semifinal de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, con competencias llenas de adrenalina y momentos sorprendentes, como dos empates que definieron a los finalistas femeninos y masculinos, y el regreso de un competidor experimentado a la final.
Joel y Edikelis volverán a disputar una final, mientras que Rafe, tras varios años fuera del campo de competencia, logra avanzar nuevamente a esta instancia, junto a Bianca.
Quienes no lograron llegar a la final fueron Kevin, competidor con experiencia, y Jomaris, la novata revelación de la temporada, quien demostró valentía y mucho potencial por desarrollar en Calle 7 Panamá.