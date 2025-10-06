Calle 7 Panamá: Edikelis, Bianca, Joel y Rafe son los finalistas de esta temporada

Edikelis, Bianca, Joel y Rafe son los finalistas de la temporada 25 de Calle 7 Panamá.

Este lunes se llevó a cabo la semifinal de la temporada 25 de Calle 7 Panamá , con competencias llenas de adrenalina y momentos sorprendentes, como dos empates que definieron a los finalistas femeninos y masculinos, y el regreso de un competidor experimentado a la final.

Los participantes que se enfrentarán en la gran final de Calle 7, este martes 7 de octubre a las 8:30 p.m. por Telemetro, son: Edikelis, Bianca, Joel y Rafe.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Joel y Edikelis volverán a disputar una final, mientras que Rafe, tras varios años fuera del campo de competencia, logra avanzar nuevamente a esta instancia, junto a Bianca.

Quienes no lograron llegar a la final fueron Kevin, competidor con experiencia, y Jomaris, la novata revelación de la temporada, quien demostró valentía y mucho potencial por desarrollar en Calle 7 Panamá.