Este lunes 29 de septiembre dio inicio la etapa verde de la temporada 25 de Calle 7 Panamá, donde catorce competidores se quitan la camiseta roja o amarilla y dan el todo por el todo por llegar a ser el ganador de esta edición.
Calle 7 Panamá, etapa verde: resultados del día 1 rumbo a la final del martes 7 de octubre
La final de Calle 7 Panamá será el martes 7 de octubre y, según el cronograma oficial, esta semana se realizarán tres rondas de eliminación.
La final está programada para el martes 7 de octubre y, según el cronograma oficial, esta semana se realizarán tres rondas de eliminación. Mañana se eliminará a un competidor por género, y posteriormente, las eliminaciones serán dobles.
