AMP aclara que buques de la "flota fantasma" ya no eran de Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) aclaró este jueves que los buques petroleros Bella 1 y M Sophia, recientemente interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos, ya no pertenecían al Registro de Buques de Panamá al momento de los hechos.

Según el comunicado oficial, el buque Bella 1 dejó de formar parte del registro panameño el 7 de octubre de 2024, mientras que la nave M Sophia fue cancelada el 23 de enero de 2025.

AMP informó que los petroleros Bella 1 y M Sophia, vinculados a la “flota fantasma”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009329380745437510?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad Marítima de Panamá aclaró este jueves que el buque petrolero Bella 1 "dejó de pertenecer al Registro de Buques de Panamá el 7 de octubre de 2024. De igual manera, la nave M Sophia fue cancelada del registro el 23 de enero de 2025.



Ambas embarcaciones fueron… https://t.co/6GyOoWlDnN pic.twitter.com/NrodZdpcG6 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

La aclaración surge luego de que la Casa Blanca informara que ambas embarcaciones estarían vinculadas a la denominada “flota fantasma”, presuntamente utilizada por el régimen de Nicolás Maduro para eludir sanciones internacionales.

La AMP reiteró que Panamá mantiene controles estrictos sobre su registro marítimo, y que las naves mencionadas no operaban bajo bandera panameña al momento de su intercepción por las autoridades estadounidenses.

El Registro de Buques de Panamá es uno de los más grandes del mundo, y en los últimos años ha reforzado sus mecanismos de supervisión y cancelación de naves que no cumplen con los estándares internacionales, como parte de su compromiso con la transparencia y la seguridad marítima.