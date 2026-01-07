Panamá Nacionales -  7 de enero de 2026 - 17:43

Asamblea Nacional ratifica tres nombramientos clave en los sectores marítimo, logístico y de Panamá Pacífico

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó con 54 votos a favor a nuevos miembros de la AMP, la Agencia Panamá Pacífico y la Zona Franca del Barú.

Asamblea Nacional ratifica tres nombramientos 

Asamblea Nacional ratifica tres nombramientos 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 54 votos a favor la ratificación de tres designaciones realizadas por el Órgano Ejecutivo, vinculadas a entidades estratégicas para el desarrollo marítimo, logístico y económico del país.

Entre los nombramientos avalados se encuentra el de Luis Guillermo Raven Suárez, quien fue ratificado como miembro suplente ante la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), entidad responsable de regular y supervisar el sector marítimo, portuario y naval del país.

Asamblea Nacional ratifica nombramientos en AMP, Panamá Pacífico y Barú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009030714151289118?s=20&partner=&hide_thread=false

Asimismo, los diputados aprobaron la designación de Nissim Antebi Chreim como miembro de la Junta Directiva de la Agencia Panamá Pacífico, organismo clave para la administración y promoción del área económica especial ubicada en la antigua base de Howard.

De igual forma, fue ratificada Zulma Clobeth Guerra Mackenzie como gerente general de la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal del Barú, un proyecto estratégico orientado al impulso del turismo, la logística y el desarrollo económico en la provincia de Chiriquí.

Las ratificaciones forman parte del proceso constitucional de fiscalización y aprobación de nombramientos por parte del Legislativo, en entidades consideradas claves para el crecimiento económico y la atracción de inversión en el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU publica avances del Concurso General de Becas 2026

SINAPROC emite aviso por incremento de oleaje y vientos en el Caribe panameño

Precios de la gasolina y del diésel cambian esta semana: ¿subirá o bajará el combustible?

Recomendadas

Más Noticias