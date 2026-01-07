Comisión de Educación aprueba proyecto sobre reelección de rectores

La Comisión de Educación , Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó nuevamente el proyecto de ley que regula la reelección de rectores de las universidades públicas, luego de que la iniciativa fuera retirada en primer debate por el pleno legislativo.

Tras su devolución a comisión, el proyecto fue modificado en varios artículos, incorporando cambios que permiten la reelección por un período adicional no solo para rectores, sino también para decanos y vicedecanos de las casas de estudios superiores oficiales.

No obstante, la comisión dejó claro que las actuales autoridades universitarias no podrán optar por la reelección, debido a que ya han permanecido en sus cargos durante varios períodos consecutivos, por lo que la norma aplicaría únicamente a futuras administraciones.

Los diputados señalaron que los ajustes realizados buscan fortalecer la gobernanza universitaria, garantizar la alternancia en los cargos y establecer reglas claras sobre los límites de permanencia de las autoridades académicas.

Con la nueva aprobación en comisión, se espera que el pleno de la Asamblea Nacional inicie próximamente el debate del proyecto de ley, donde podría ser nuevamente objeto de discusión y posibles modificaciones.