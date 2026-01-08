Inauguran Espacio del Emprendedor en Chitré para impulsar negocios y generar empleo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, continúa expandiendo en el país la red del proyecto “ Espacio del Emprendedor ” , una iniciativa anunciada durante su campaña para facilitar y fortalecer los emprendimientos de miles de panameños.

Este jueves 8 de enero, se marcó un hito en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, con la inauguración de la cuarta sede del Espacio del Emprendedor, luego de las ya establecidas en Panamá, Colón y Chiriquí.

Este nuevo Espacio del Emprendedor, desarrollado a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), representa un paso clave en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor nacional y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo económico de la región de Azuero.

Enfoque turístico para potenciar a Herrera

image

El Espacio del Emprendedor de Chitré está estratégicamente orientado al impulso del sector turístico, en línea con los esfuerzos por posicionar a Herrera y zonas aledañas como destinos con alto potencial cultural y turístico.

Esta iniciativa se ejecuta en coordinación con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de fortalecer emprendimientos vinculados al turismo, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de empleo.

¿Qué ofrece el Espacio del Emprendedor de Chitré?

Estos espacios funcionan como incubadoras y aceleradoras gratuitas de ideas y negocios, brindando acompañamiento integral a los emprendedores. Entre los servicios disponibles destacan:

Área de coworking gratuito para emprendedores y pequeños empresarios.

Capacitaciones gratuitas en temas clave para el crecimiento y fortalecimiento de los negocios.

Espacio de desarrollo digital, con estudio para la producción de podcasts y contenido promocional.

Asesoría financiera y contable, para fortalecer la gestión administrativa.

Asesoría empresarial, enfocada en sostenibilidad y crecimiento

image

Sistema Integrado de Trámites (SIT) – Ventanilla Única, con presencia de:

Ministerio de Salud (MINSA)

Dirección General de Ingresos (DGI)

Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)

Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

Caja de Seguro Social (CSS)

Con la apertura de esta nueva sede, el Gobierno Nacional reafirma su apuesta por la innovación, la formalización y la generación de empleo, consolidando estos espacios como verdaderos motores de desarrollo económico y social para las comunidades del interior del país.