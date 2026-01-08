Azuero Nacionales -  8 de enero de 2026 - 14:17

Inauguran Espacio del Emprendedor en Chitré para impulsar negocios y generar empleo

El presidente José Raúl Mulino inauguró el Espacio del Emprendedor, una sede que apoyará a emprendedores de Azuero con servicios gratuitos y ventanilla única.

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, continúa expandiendo en el país la red del proyecto Espacio del Emprendedor, una iniciativa anunciada durante su campaña para facilitar y fortalecer los emprendimientos de miles de panameños.

Este jueves 8 de enero, se marcó un hito en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, con la inauguración de la cuarta sede del Espacio del Emprendedor, luego de las ya establecidas en Panamá, Colón y Chiriquí.

Este nuevo Espacio del Emprendedor, desarrollado a través de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), representa un paso clave en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor nacional y reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo económico de la región de Azuero.

Enfoque turístico para potenciar a Herrera

image

El Espacio del Emprendedor de Chitré está estratégicamente orientado al impulso del sector turístico, en línea con los esfuerzos por posicionar a Herrera y zonas aledañas como destinos con alto potencial cultural y turístico.

Esta iniciativa se ejecuta en coordinación con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el objetivo de fortalecer emprendimientos vinculados al turismo, dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades de empleo.

¿Qué ofrece el Espacio del Emprendedor de Chitré?

Estos espacios funcionan como incubadoras y aceleradoras gratuitas de ideas y negocios, brindando acompañamiento integral a los emprendedores. Entre los servicios disponibles destacan:

  • Área de coworking gratuito para emprendedores y pequeños empresarios.
  • Capacitaciones gratuitas en temas clave para el crecimiento y fortalecimiento de los negocios.
  • Espacio de desarrollo digital, con estudio para la producción de podcasts y contenido promocional.
  • Asesoría financiera y contable, para fortalecer la gestión administrativa.
  • Asesoría empresarial, enfocada en sostenibilidad y crecimiento
image

Sistema Integrado de Trámites (SIT) – Ventanilla Única, con presencia de:

  • Ministerio de Salud (MINSA)
  • Dirección General de Ingresos (DGI)
  • Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)
  • Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
  • Caja de Seguro Social (CSS)

Con la apertura de esta nueva sede, el Gobierno Nacional reafirma su apuesta por la innovación, la formalización y la generación de empleo, consolidando estos espacios como verdaderos motores de desarrollo económico y social para las comunidades del interior del país.

