Audiencia del caso Odebrecht será transmitida en vivo por YouTube

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht , programada para iniciar el próximo lunes 12 de enero, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial, informaron las autoridades.

La transmisión permitirá a la ciudadanía dar seguimiento en tiempo real a uno de los procesos judiciales más relevantes y de mayor impacto en la historia reciente del país, vinculado a presuntos actos de corrupción en contratos de infraestructura pública.

Audiencia ordinaria del caso Odebrecht será transmitida por YouTube

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009334977633374725?s=20&partner=&hide_thread=false La audiencia ordinaria del Caso Odebrecht que inicia el próximo lunes 12 de enero, será transmitida a través del canal de YouTube del @OJudicialPanama. pic.twitter.com/HDhbcMQ2qg — Telemetro Reporta (@TReporta) January 8, 2026

Con esta medida, el Órgano Judicial busca garantizar el principio de transparencia y el acceso público a la información, en un caso que ha generado amplio interés nacional por la magnitud de las investigaciones y la cantidad de personas imputadas.

El caso Odebrecht involucra presuntos pagos de sobornos y el manejo irregular de fondos relacionados con proyectos ejecutados en Panamá, y su desarrollo ha sido seguido de cerca tanto por la opinión pública como por organismos nacionales e internacionales.

Las autoridades reiteraron que la transmisión se realizará respetando las normas procesales vigentes y el debido proceso de las partes involucradas.