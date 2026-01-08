Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 13:51

Audiencia del caso Odebrecht será transmitida en vivo por YouTube

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, que inicia este lunes 12 de enero, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial.

Audiencia del caso Odebrecht 

Audiencia del caso Odebrecht 

Ministerio Público
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La audiencia ordinaria del caso Odebrecht, programada para iniciar el próximo lunes 12 de enero, será transmitida en vivo a través del canal de YouTube del Órgano Judicial, informaron las autoridades.

La transmisión permitirá a la ciudadanía dar seguimiento en tiempo real a uno de los procesos judiciales más relevantes y de mayor impacto en la historia reciente del país, vinculado a presuntos actos de corrupción en contratos de infraestructura pública.

Audiencia ordinaria del caso Odebrecht será transmitida por YouTube

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2009334977633374725?s=20&partner=&hide_thread=false

Con esta medida, el Órgano Judicial busca garantizar el principio de transparencia y el acceso público a la información, en un caso que ha generado amplio interés nacional por la magnitud de las investigaciones y la cantidad de personas imputadas.

El caso Odebrecht involucra presuntos pagos de sobornos y el manejo irregular de fondos relacionados con proyectos ejecutados en Panamá, y su desarrollo ha sido seguido de cerca tanto por la opinión pública como por organismos nacionales e internacionales.

Las autoridades reiteraron que la transmisión se realizará respetando las normas procesales vigentes y el debido proceso de las partes involucradas.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA y CSS realizarán compra conjunta de 300 medicamentos ante desabastecimiento

Mercados y centros turísticos de la ciudad operarán este viernes 9 de enero

MEF anuncia subasta de lote en Cerro Azul

Recomendadas

Más Noticias