8 de enero de 2026

DGI informa sobre nuevas versiones de formularios para las declaraciones en e-tax 2.0

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes sobre actualizaciones importantes en el sistema tributario e-Tax 2.0, que incluyen nuevas versiones de formularios de declaraciones y la incorporación de sectores específicos para determinados regímenes fiscales.

Entre los principales cambios, la DGI anunció la creación de un nuevo sector en el Formulario F2, correspondiente a Renta Jurídica, dirigido específicamente a Sociedades de Emprendimiento – Microemprendedores.

DGI incorpora nuevo sector para microemprendedores

Las actualizaciones relacionadas con este formulario incluyen:

  • Formulario F2 V10: Nuevo sector para Sociedades de Emprendimiento “Microemprendedores”.
  • Microayuda F2 – Sector Emprendimiento V2, actualizada al 30 de octubre.
  • Instructivo F2 V10 – Sector Emprendimiento V1, para orientar a los contribuyentes en el llenado correcto del formulario.

Estas modificaciones buscan facilitar el cumplimiento tributario de los microemprendedores y mejorar la clasificación de este sector dentro del sistema fiscal.

Actualización del Formulario 18

Adicionalmente, la DGI informó la actualización del Formulario 18 V8, el cual contempla los siguientes regímenes especiales:

  • Panamá Pacífico
  • Zona Franca
  • Zona Libre

Como parte de esta actualización, se publicaron nuevas versiones de apoyo:

  • Microayuda F18 Zona Franca, actualizada.
  • Microayuda F18 Panamá Pacífico, actualizada.

Recomendaciones a los contribuyentes

La DGI exhortó a los contribuyentes a mantenerse informados sobre estas y otras actualizaciones a través de sus canales oficiales, especialmente el portal web institucional y su cuenta de Instagram, donde se publican avisos, guías y recordatorios sobre trámites fiscales.

Las autoridades reiteraron que utilizar las versiones correctas y actualizadas de los formularios es fundamental para evitar errores en las declaraciones y posibles inconvenientes administrativos.

