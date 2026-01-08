Presidente Mulino inaugura el intercambiador de Chitré

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este jueves el intercambiador de Chitré, en la provincia de Herrera, una obra vial clave para mejorar la movilidad y dinamizar el desarrollo en la región de Azuero. Durante el acto oficial, el mandatario destacó la correcta utilización de los recursos públicos y el cumplimiento de los plazos de ejecución.
Presidente Mulino resalta entrega de la obra en 18 meses
El presidente subrayó que la obra responde a una demanda histórica de los residentes de Herrera y provincias cercanas, al facilitar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de desplazamiento en una de las zonas con mayor actividad comercial y urbana del interior del país.
El intercambiador forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno Nacional para mejorar la conectividad vial, fortalecer la economía regional y garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en beneficios directos para la ciudadanía.
Autoridades locales y representantes de la comunidad participaron del acto de inauguración, resaltando el impacto positivo que tendrá la obra en la seguridad vial y en el desarrollo económico de Chitré y áreas aledañas.