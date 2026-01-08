Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 10:31

Presidente Mulino viajará a Europa para reuniones de Estado en Suiza e Inglaterra

El presidente José Raúl Mulino anunció que la próxima semana viajará a Suiza e Inglaterra para sostener reuniones de Estado consideradas clave para Panamá.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que la próxima semana realizará un viaje oficial a Europa, donde sostendrá reuniones de alto nivel en Suiza e Inglaterra relacionadas con asuntos de Estado.

“Tengo que salir a una reunión a Suiza y a Inglaterra para temas de Estado que son muy importantes”, señaló el mandatario este jueves, durante el acto de inauguración del Puente del Intercambiador en Chitré, en la provincia de Herrera.

Aunque el presidente no detalló la agenda específica de los encuentros, recalcó que se trata de compromisos clave para el país, en un contexto en el que Panamá mantiene una intensa agenda diplomática y económica a nivel internacional.

El anuncio se dio en medio de una actividad oficial en el interior del país, donde Mulino encabezó la apertura de una obra de infraestructura vial considerada estratégica para mejorar la movilidad y el desarrollo regional.

Este viaje marcará una de las primeras giras internacionales del mandatario a Europa desde el inicio de su gestión, y se espera que en los próximos días el Gobierno brinde más detalles sobre los temas que abordará en ambos países.

